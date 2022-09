Stiri pe aceeasi tema

- Poliția inlocuiește Loganurile cu autospeciale BMW. Agenții de la Rutiera vor avea mașini care ating 100 km/h in 8 secunde Politia Romana vrea sa schimbe mașinile Dacia Logan din dotarea agenților de la ”Rutiera” cu autospeciale pe benzina BMW 320ix care ating 100 de km/h in opt secunde. Potrivit Sindicatului…

- Dupa ce s-au plans de condițiile de munca, polițiștii urmeaza sa primeasca 600 de autorisme BMW nou-nouțe achiziționate prin licitație. De altfel, recent, oamenii legii au primit și uniforme noi. Astfel, polițiștii au acum uniforme mai moderne, sigla autospecialelor a fost și ea schimbata și urmeaza…