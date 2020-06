Poliția Română: Informații pentru posesorii de trotinete Poliția Romana a adus mai multe lamuriri cu privire la modul in care posesorii de trotinete/trotinete electrice se pot deplasa pe drumurile publice din Romania. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 28 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.791 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 12.629 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Un proiect de lege a fost depus de catre cei de la PSD și PRO Romania, prin care statul este obligat sa acorde un set de 30 de maști pentru fiecare cetațean roman aflat pe teritoriul țarii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.), cere explicații in legatura cu informarea facuta de ASF catre Guvern, prin care se insinueaza ca amanarea la plata a polițelor de asigurare RCA ale transportatorilor va conduce la creșterea tarifelor RCA la persoanele…

- Pagina de socializare a organizatiei PLUS Diaspora face un inventar cu privire la activitatile derulate:PLUS UK și PLUS Irlanda au lansat o campanie de colectare și trimitere de echipamente de protecție in Romania și a reușit sa stranga aproape 10,000 de materiale (manuși, veste, viziere) care au ajuns…

- In cursul acestei dimineți, in Romania a ajuns inca un transport cu aproximativ 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, cu o aeronava a NATO. Cele 100.000 de combinezoane de protecție,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa ce au speriat puțin oamenii cu mesaje prin portavoce și imagini amenințatoare cu mascați, cei de la Poliția Romana au inceput sa comunice mai eficient. Au facut un clip prin care ne explica de ce trebuie sa stam acasa. Și da, au dreptate, trebuie sa stam acasa pana cand vom avea situația sub control,…

- Metrorex a anunțat ca va reduce numarul de trenuri cu 15-20% pe toate magistralele, aceasta fiind o masura pentru a limita raspandirea virusului COVID-19. + Site-ul stiridemoment.ro ar putea fi primul site care va fi inchis in Romania pentru promovarea unor fakenews-uri despre coronavirus, anunța Grupul…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca școlile vor fi inchise pana dupa paște, in condițiile in care va fi declarata starea de urgența in Romania. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!