Un militar de la Centrul 110 Comunicatii si Informatica din Mamaia Sat a fost atacat prin surprindere, sambata seara, in timp ce executa serviciul de paza in unitate, a anuntat Ministerul Apararii Nationale.

In aceasta dimineața, in jurul orei 05.00, prin apel 112, Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata de catre o unitate spitaliceasca cu privire la faptul ca la camera de garda s-au prezentat, cu mijloace proprii, doi barbați care prezentau leziuni. La fața locului s-au…

Curtea Internaționala de Justiție a transmis miercuri ca este „profund" ingrijorata de utilizarea forței ruse in Ucraina.

Un cetatean al statului Belarus, care se deplasa, miercuri, ca pieton pe DN 56A, in afara localitatii Cetate din judetul Dolj, a fost accidentat mortal de un autoturism condus de un barbat de 34 de ani, din judetul Mehedinti, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Dolj, potrivit Agerpres.

Vineri sunt anunțate in Romania sub 3.000 de noi cazuri COVID din peste 10.000 de teste și 47 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore. La ATI sunt internate 608 persoane, dintre care 2 copii.

Imagini din satelit realizate duminica au aratat o mare desfasurare de forte terestre rusesti, inclusiv tancuri, care se deplaseaza in directia capitalei ucrainene Kiev.

Doua convoaie separate cu echipamente militare, fara insemne de identificare, se indreptau, miercuri, spre orasul Donetk, din estul Ucrainei, venind pe drumuri diferite dinspre granita cu Rusia, relateaza Reuters, citand declaratiile unui martor aflat pe teritoriul celor doua regiuni recunoscute…

Femeia care si-a batut fetita in varsta de doi ani si a amenintat-o ca o omoara, a fost retinuta pentru 24 de ore, a anuntat Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta. Polițiștii s-au sesizat dupa ce imaginile in care femeia o batea și o amenința pe fetița de numai 2 ani au aparut pe Facebook,…