Poliția Română face haz de necaz: Fetele care cad pe gheață se mărită / Folosiți anvelope de iarnă! Un mesaj transmis cu ocazia sarbatoarei Bobotezei ce a fost postat pe pagina de Facebook a Poliției Romane s-a viralizat rapid in online: „In popor se spune ca fetele care cad pe gheața, in ziua de #Boboteaza, se marita anul acesta”. „In popor se spune ca fetele care cad pe gheața, in ziua de Boboteaza, se marita anul acesta. Nu știm daca așa este…poate ne confirma cineva, insa avem o recomandare pentru șoferii care circula pe drumuri acoperite cu zapada, gheața sau polei: folosiți anvelope de iarna!”, este mesajul postat pe Facebook de Poliție. The post Poliția Romana face haz de necaz: Fetele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

