- Poliția Romana, prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalitații, a facut un amplu studiu național, care scoate in evidența amploarea fenomenului de comercializare a medicamentelor și a suplimentelor alimentare contrafacute, informeaza IGPR. Peste 60% dintre romani nu fac diferența intre medicamentele…

- Ministerul Apararii al Federației Ruse anunța ca „potrivit informațiilor disponibile, regimul de la Kiev pregatește o provocare armata impotriva regiunii transnistrene, iar ca pretext pentru invazie, se intenționeaza sa se puna in scena un presupus atac al trupelor rusești”, scrie Ziarul de Garda. Anunțul…

- Poliția din Norvegia a anunțat, joi, ca interzice un protest anti-islam in cadrul caruia organizatorii planuiau sa arda o copie a Coranului. Autoritațile norvegiene au motivat prin riscuri de securitate majore, in condițiile in care exista tensiuni tot mai mari intre Turcia și Suedia dupa un eveniment…

- Romanii continua sa primeasca citații false pe e-mail din partea unor autoritați sau organe de aplicare a legii, intre care se numara Poliția Romana și Europol. Aventurile online ale falșilor inspectori de Poliție, inventați de infractorii cibernetici, continua cu un noi personaje imaginare. Daca anul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, 29 decembrie, ca nu știa ca orașul Caracal a fost declarat stațiune turistica de interes local, deși Guvernul a adoptat cu o zi mai inainte o Hotarare in acest sens, potrivit Digi24.„Orașul Caracal a fost declarat stațiune turistica” i-a spus un jurnalist premierului…

- Autoritațile au descoperit, marți, irizatii petroliere pe Dunare, care se intind de la kilometrul fluvial 936 pana la ecluza Portile de Fier I, a anunțat Administratia Nationala Apele Romane, intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook.Reprezentanții Apelor Romane au spus ca au fost anunțați de polițiștii…