Poliția Română, despre scandalul dintre Diana Șoșoacă și jurnaliștii italieni: Acuzațiile erau nefondate Poliția romana a reacționat in cazul scandalului dintre Diana Șoșoaca și jurnaliștii de la televiziunea italiana RAI Uno. Diana Șoșoaca facuse plangere acuzand jurnaliștii italieni ca aveau asupra lor substanțe interzise pe care ar fi vrut sa le puna in biroul ei. La randul lor, jurnaliștii italieni au reclamat faptul ca au fost percheziționați de oamenii legii care cautau droguri. Purtatorul de cuvant al Poliției Romane spune ca nu a fost vorba de așa ceva. „Politistii aveau obligatia si au efectuat un control corporal sumar, precum si al bagajelor, in urma caruia nu au fost identificate bunurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

