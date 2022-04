Poliția Română, despre Elena Udrea: A plecat din România joi dimineață înainte de pronunțarea sentinței UPDATE 17.30 Poliția Romana anunța intr-un comunicat oficial ca Elena Udrea a plecat din Romania joi dimineața, inainte de pronunțarea sentinței definitive prin care a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare. Poliția arata in comunicat ca impotriva Elenei Udrea nu erau dispuse masuri preventive sau interdicții. Comunicatul integral al Poliției: Astazi, in jurul orei 15.30, Poliția Capitalei a primit, de la instanța, documentele privind executarea pedepsei cu inchisoarea, pentru 3 persoane, respectiv o femeie și doi barbați. Astfel, avand in vedere decizia instanței, conform procedurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

