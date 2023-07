Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea initiata de catre senatorul PSD Robert Cazanciuc si senatorul PNL Daniel Fenechiu prin care soferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere risca sa ajunga direct la inchisoare. Cunoscuta drept «Legea Anastasia», inițiativa a fost…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.800 de sesizari venite din partea cetatenilor, iar in urma activitatilor desfasurate au fost aplicate 9.133 de sanctiuni contraventionale. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, la data de 27 mai a.c., peste 10.000 de politisti au actionat,…

- Judecatorii din Bailesti au condmanat la un an si cinci luni de inchisoare cu suspendare un barbat de 37 de ani, din comuna Plenita, acuzat de conducere fara permis și sub influanta alcoolului. Pedeapsa cuprinde o alta mai veche, de un an de inchisoare, primita pentru refuzul recoltarii de probe biologice.…