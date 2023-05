Poliția Română avertizează: Fraude online în numele celebrităților Poliția Romana avertizeaza: Fraude online in numele celebritaților Exista mai multe tentative de frauda online in numele unor personalitați publice sau celebritați din Romania sau internaționale, pentru a pacali oamenii sa investeasca in produse sau fonduri de investiții false. CITESTE SI O femeie dezbracata iși plimba cainii pe strada. A provocat un scandal uriaș la sosirea polițiștilor (Video) 09:47 975 Lider AUR despre `nebunia feministelor`: `In capul lor femeia este pusa in inferioritate ca naște, ca are menstruație` 09:31 973 Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI O femeie dezbracata iși plimba cainii pe strada. A provocat un scandal uriaș la sosirea polițiștilor (Video) 09:47 975AUR despre `nebunia feministelor`: `In capul lor femeia este pusa in inferioritate ca naște, ca are menstruație` 09:31 973 Volodimir Zelenski saluta pozitia SUA privind avioanele…

Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana a fost sesizata cu privire la existenta unor noi modalitati de comitere a fraudelor online, prin asumarea de catre banuiti a identitatii unor personalitati publice si determinarea persoanelor vatamate sa investeasca in produse sau fonduri de investitii false. Potrivit unui comunicat al…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a transmis sefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca se asteapta ca UE sa elimine restrictiile comerciale asupra importurilor de cereale din Ucraina, masuri pe care le-a caracterizat ca fiind „dure” si „protectioniste”, relateaza The Guardian. Comisia…

- Atenție la falșii angajați ai bancilor: Poliția avertizeaza asupra unei fraude in mediul online Atenție la falșii angajați ai bancilor: Poliția avertizeaza asupra unei fraude in mediul online Reprezentanții Poliției Romana avertizeaza cetațenii asupra unei campanii de fraude online, comise de falși…

- ”Politia Romana a fost informata cu privire la o campanie de fraude online, care este in desfasurare de cateva luni, avand o raspandire la scara larga in mai multe tari europene (Germania, Austria, Olanda, Finlanda si Belgia), savarsite prin apeluri telefonice nesolicitate, in care persoanele banuite…

- Politia Romana atrage atentia asupra unei campanii de fraude online desfasurare in mai multe tari europene, prin care victimele sunt sunate de persoane care pretind ca sunt angajati ai bancilor si le solicita sa isi transfere banii din cont in alte conturi asa-zis sigure, sub pretextul unor atacuri…

- Poliția Romana atrage atenția asupra unei campanii de fraude online, aflata in desfașurare și foarte raspandita in mai multe țari vest europene, comise de infractori care se dau angajați ai unor banci. Poliția Romana a fost informata cu privire la o campanie de fraude online, care este in desfașurare…

- Politia Romana atrage atentia asupra unui nou tip de frauda online, savarsita cu ajutorul unor apeluri telefonice nesolicitate, facute de persoane care se dau drept reprezentanți ai bancii. Pana in prezent, in Romania nu au fost sesizate astfel de farude, precizeaza IGPR.

- Politia Romana atrage atentia asupra unui nou tip de fraude online savarsite cu ajutorul unor apeluri telefonice nesolicitate facute de persoane care isi atribuie identitatea unor angajati din cadrul unitatilor bancare. Pana in prezent, in tara noastra, nu au fost sesizate astfel de fapte, a precizat…