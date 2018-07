Poliția Română, avertiment pentru toți șoferii: măsuri împotriva aplicației Waze Poliția Romana lanseaza un avertisment pentru toți șoferii și arata ca in ciuda metodelor de a pacali radarele și polițiștii țin pasul cu vremurile. Intr-o postare pe Facebook, cei de la Poliție marturisesc ca folosesc aplicația Waze și plaseaza polițiști in aplicație chiar și acolo unde nu sunt radare. Tudorel Toader explica care va fi misiunea viitorului șef al DNA: LISTA de sarcini pentru inlocuitorul lui Kovesi „Bineințeles, iți poți achiziționa un detector de radar, insa nu este util intotdeauna și costa destul de mult. De asemenea, te poți baza pe ,,sprijinul” celorlalți… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a alocat 10 milioane de lei pentru instalarea unui sistem de supraveghere video in municipiul Sibiu, in conditiile in care in 9 mai 2019 acolo va avea loc acolo Summit-ul Uniunii Europene, o reuniune in care se va confinți Brexit-ul și calea de urmat in Uniunea Europeana. Tudorel…

- Inregistrarea de pe Facebook are doar un minut și 33 de secunde. In imagini apar cei patru tineri care au demarat dintr-o parcare intr-o mașina cu volan pe dreapta, strigand „puneți-va centurile, decolam, baga muzica”. Atat șoferul cat și pasagerul din dreapta incearca de mai multe ori sa…

- Incepand de astazi, utilizatorii Facebook din Romania vor vedea mai putine titluri de tip clickbait, dupa ce reteaua de socializare a extins politica de diminuare a acestora si in tara noastra.

- Intr-o postare pe Facebook, fostul președinte Traian Basescu critica in termeni extrem de duri decizia CCR. Potrivit fostului șef al statului, hotararea Curții Constituționale pune justiția sub control politic. Traian Basescu, intr-o postare pe Facebook, critica in termeni extrem de duri hotararea data…

- Primele masuri luate de luate de Poliția Romana in cazul jafurilor de la Sinești! Mai exact, IGPR a inaintat Ministerului Afacerilor Interne o propunere de cercetare prealabila a sefului IPJ Ialomita in urma unui control efectuat la aceasta unitate dupa ce in spatiul public au aparut informatii despre…

- Un buzoian a trecut printr-o experienta mai putin placuta, dupa ce a oprit pentru a se odihni in localitatea Sinesti, din judetul Ialomita. Soferul a fost la un pas sa fie jefuit si chiar batut de mai multi hoti. Povestea lui s-a viralizat rapid pe Facebook, fiind distribuita si de politistul Marian…

- PSD vorbește despre suspendarea lui Iohannis. Doi reprezentanți ai social-democraților au facut referire, in declarațiile privind anunțul șefului statului de a-i cere demisia premierului Dancila, la o posibila suspendare din funcție a președintelui Klaus Iohannis. ”Cred ca nu are capacitatea de a fi…