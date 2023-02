Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana atrage atenția asupra unei campanii de fraude online, aflata in desfașurare și foarte raspandita in mai multe țari vest europene, comise de infractori care se dau angajați ai unor banci. Poliția Romana a fost informata cu privire la o campanie de fraude online, care este in desfașurare…

- Tentativele de frauda din mediul online vor fi din ce in ce mai greu de identificat, deoarece atacatorii cibernetici au inceput sa foloseasca instrumente de inteligenta artificiala.Metodele prin care atacatorii cibernetici incearca sa-i pacaleasca pe utilizatorii din mediul online sunt din ce in ce…

