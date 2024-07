Poliția Română, apel către populație să protejeze rețelele de apă Campania „Apa este Viața” Poliția Romana a lansat campania de conștientizare „Apa este Viața” , in parteneriat cu Veolia Romania. Obiectivul campaniei este prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului, cu un accent special pe furturile care afecteaza rețelele de transport și distribuție a apei și infrastructura pentru irigații in Romania. „Furturile din rețelele de transport și distribuție a apei și din infrastructura de irigații nu reprezinta numai o incalcare a legii, ci și un pericol pentru sanatatea și siguranța publica și agricola. Campania de prevenție „Apa este Viața”, dezvoltata de Poliția… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

