Stiri pe aceeasi tema

- Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al IGPR, a susținut, vineri seara, o declarație de presa, in care a prezentat masurile luate inaintea sarbatorilor pascale."Suntem in Vinerea Mare, și așa cum bine știți, peste 14.000 de polițiști acționeaza zilnic, in aceasta perioada, in sistem integrat,…

- Tot mai multe situații incredibile ies la iveala de cand Romania e in starea de urgența. Un barbat din Iași, care are handicap și un ajutor de boala de doar 375 de lei, a fost amendat in doua zile, cu 3.000 lei, respectiv cu 2.000 lei, și de Poliția Romana și de Poliția Locala, pentru ca ar fi circulat…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat, luni, la Sinteza zilei, ca imediat dupa Paște se va face o analiza a situației privind pandemia de coronavirus din Romania și, in funcție de rezultat, masurile vor viza o relaxare sau o continuare a...

- ”Lipsa materialelor abia acum incepe sa se rezolve. Unele firme au inceput sa fabrice, dar ramane problema materiei prime. Noi speram ca la inceputul acestei luni sa avem materiale fabricate in Romania. Sunt oameni care semneaza contracte la 2-3 dimineața, negociaza pentru a aduce materiale de protecție”,…

- ”Lipsa materialelor abia acum incepe sa se rezolve. Unele firme au inceput sa fabrice, dar ramane problema materiei prime. Noi speram ca la inceputul acestei luni sa avem materiale fabricate in Romania. Sunt oameni care semneaza contracte la 2-3 dimineața, negociaza pentru a aduce materiale de protecție”,…

- Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, a emis o ordonanța militara prin care se iau mai multe masuri pentru a limita raspandirea COVID-19 in Romania. Este astfel interzisa circulația pe domeniul public a grupurilor mai mari de trei persoane și...

- Politistii romani au adus in tara, in ultima saptamana, zece persoane urmarite international si au predat 11 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). In perioada 29 februarie…

- Pacienta, o femeie de 42 de ani din Bucuresti. Un nou caz in Capitala, este al 14-lea caz. Femeia a intrat in contact cu barbatul de 49 de ani care a fost confirmat pozitiv in cursul zilei de ieri.Femeia se afla deja in centrul de carantina din Bucuresti si urmeaza sa fie transferata la Matei Bals.…