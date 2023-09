Sindicatul Europol transmite, miercuri, ca metodele cercetarii criminalistice se modernizeaza. Totul, ca urmare a achiziției echipamente, in valoare de circa un milion de euro, investiție pe care o face Poliția Romana. „Structurile de criminalistica din Romania trec printr-un amplu proces de modernizare in aceasta perioada. Ramura bio-criminalisticii sau a geneticii judiciare, cum este ea cunoscuta […] The post Politia Romana, achizitie de echipamente in valoare de un milion de euro. Ce s-a aflat de la Europol first appeared on Ziarul National .