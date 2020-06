Stiri pe aceeasi tema

- Politia Ilfov anunta ca Bianca Adam (Tequila), una dintre cele mai cunoscute vloggerițe din Romania, a depus plangere, dupa ce a fost batuta.Saptamana trecuta, politistii postului de politie Chiajna au fost sesizati prin 112, cu privire la faptul ca o femeie, in timp ce se afla pe o strada…

