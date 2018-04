Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana, la nivel national, a fost dispusa masura arestului la domiciliu fata de 38 de persoane si masura controlului judiciar fata de 158 de persoane. Politistii verifica persoanele fata de care s-au dispus astfel de masuri preventive cu privire la modul in care isi respecta obligatiile. …

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj – Compartimentul Urmariri, aflati in timpul liber, au prins, ieri dupa amiaza, in Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova, trei persoane urmarite la nivel național. B. Cristian, de 19 ani, din Craiova, era ...

- In ultima saptamana, la nivel national, a fost dispusa masura arestului la domiciliu fata de 38 de persoane si masura controlului judiciar fata de 158 de persoane. Politistii verifica persoanele fata de care s au dispus astfel de masuri preventive cu privire la modul in care isi respecta obligatiile.…

- Tanarul de 20 de ani din Cugir ce a fost prins de politisti dupa ce a furat doua autoturisme si fara sa detina permis de conducere, le-a condus pe drumurile publice, a fost retinut. Potrivit IPJ Alba, la data de 29 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir au luat masura retinerii,…

- Reprezentanții Poliției Romane au anunțat ca, in ultima saptamana, la nivel national, a fost dispusa masura arestului la domiciliu fața de 40 de persoane și masura controlului judiciar fața de 149 de persoane. Polițiștii verifica persoanele fața de care s-au ...

- In ultima saptamana, la nivel national, a fost dispusa masura arestului la domiciliu fata de 29 de persoane si masura controlului judiciar fata de 153 de persoane. Politistii verifica persoanele fata de care s au dispus astfel de masuri preventive cu privire la modul in care isi respecta obligatiile.…

- Politistii de la transporturi au constatat in ultima saptamana 75 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat 48 de sanctiuni contraventionale. “Politistii de la transporturi au patrulat in 363 de statii de cale ferata, in 589 de trenuri de calatori…

- Polițiștii din intreaga țara au aplicat peste 36.000 de sanctiuni contraventionale, iar in urma acțiunilor și intervențiilor efectuate au constatat 685 de infracțiuni. Aceștia au intervenit la peste 2.200 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Marți, 23 ianuarie, peste 11.330 ...