Poliția, protest masiv la Paris! Zeci de mii de oameni au manifestat, miercuri dupa-amiaza, la Paris, la apelul politistilor, care au denuntat violenta cu care se confrunta in exercitarea profesiei lor si lipsa de raspuns a justitiei, prea blanda – sustin ei – cu indivizii care agreseaza fortele de ordine. In fata sediului Adunarii Nationale, au manifestat mii de politisti veniti din toata Franta. Conform Radio Romania, principala revendicare strigata la manifestatie a fost stabilirea prin lege a unei pedepse minime pentru cei care ataca politistii, intrucat, in opinia lor, judecatorii pronunta pedepse mult prea mici pentru agresorii… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

