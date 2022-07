Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui scoate la concurs 31 posturi de agenți și ofițeri de poliție, prin incadrare directa, din sursa externa. Perioada de recrutarea a inceput in ziua de 29 iunie, și se va incheia, in ziua de 12 iulie, (inclusiv in zilele nelucratoare, pe data de 12 iulie, doar pana…

- IPJ Buzau scoate la bataie nu mai puțin de 46 de posturi pentru structurile de ordine publica, iar candidații vor fi selectați din sursa externa. In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (22) si alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului și ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind…

- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș scoate la concurs 61 de posturi de agenți și ofițeri de poliție, precum și de personal contractual, prin incadrare directa, din sursa externa. Inscrierile au loc in perioada 29 iunie – 12 iulie, inclusiv in zilele nelucratoare, iar dosarul de inscriere trebuie…

- 64 de posturi scoase la concurs de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, cu recrutare prin incadrare directa din sursa externa, 4 sunt pentru ofițer, iar 60 sunt pentru agenți de poliție – dintre care 15 pentru ajutor de șef de post din specialitatea ordine publica, in mediul rural. Perioada…

- ■ sint scoase la concurs 30 de posturi de subofiteri ■ inscrierile au loc pina la 12 iulie, doar on line ■ Inspectoratul de Politie Judetean Neamt scoate la concurs, prin incadrare directa, un post de ofiter de politie si 30 de posturi de agenti de politie. Doritorii care viseaza sa imbrace haina de…

- Echipa salvatorilor clujeni se marește! Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Cluj (ISU Cluj), scoate la concurs, prin incadrare directa, 75 de posturi. Așadar, daca iți... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean "Mihail Kogalniceanu" Constanta scoate la concurs 35 de posturi de subofiter de paza principal, prin incadrare directa sau rechemare in activitate. "In conformitate cu prevederile Legii nr. 80 1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului M.A.I. nr. 177 2016…

- ISU Alba scoate la concurs 35 de posturi de soferi de autospeciale. Conditiile care trebuie indeplinite Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Alba scoate la concurs 35 de posturi de subofițeri – conducatori auto (autospeciale). „Daca ai varsta cuprinsa intre 18 și 35 de ani, ești absolvent…