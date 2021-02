Poliția Orașului Țăndărei trebuie să identifice autorii în 1347 de cauze penale Mai puțina siguranța și incredere la Poliția Orașului Țandarei! In timp ce fenomenul infracțional ia amploare, cetațenii orașului reclama slaba colaborare pe care o au cu oamenii legii. De cealalta parte, polițiștii dau vina pe procedurile judiciare greoaie și pe faptul ca cele mai multe infracțiuni sunt comise de minori, pe care legea cu greu ii poate trage la raspundere. La toate acestea se adauga și criza de personal prin care Poliția Orașului Țandarei trece de o buna bucata de vreme. Dincolo de aceste paradoxuri, vazuta in cifre, activitatea Poliției din Țandarei este slaba. Dovada o fac cele… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

