Poliția oferă detalii despre protestul de astăzi: Din ce cauză s-a ajuns la altercații CHIȘINAU, 31 mai - Sputnik. Poliția informeaza ca protestul organizat astazi in centrul Capitalei s-a desfașurat cu incalcarea prevederilor adoptate de Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica, care stipuleaza clar ca nu sunt permise intrunirile mai mari de 50 de persoane și ca acestea pot avea loc doar cu respectarea masurilor antiepidemice. IGP precizeaza ca organizatorii au obținut aprobare de la Primaria Chișinau de a organiza o manifestație la care sa participe cel mult 50 de persoane. Cu toate acestea, in centrul Capitalei s-au aflat aproximativ 200 de oameni. … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

