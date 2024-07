Poliția nu mai trimite amenzile acasă. O nouă procedură a fost implementată la nivelul poliției rutiere Poliția nu mai trimite amenzile acasa. O noua procedura a fost implementata la nivelul poliției rutiere Daca interacțiunea dintre șofer și polițist a fost inregistrata audio video, se va considera ca procedura de primire a documentului a fost indeplinita. Poliția nu mai trimite amenzile acasa. Condiția care modifica procedura de comunicare a proceselor verbale. O noua procedura a fost implementata la nivelul poliției rutiere, informeaza alba24.ro. Este vorba șoferii care refuza […] Citește Poliția nu mai trimite amenzile acasa. O noua procedura a fost implementata la nivelul poliției rutiere… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

