Poliția nu mai glumește cu șoferii agresivi în trafic! Vor fi sancțiuni grele Conform unui proiect al Poliției romane menit sa reduca accidentele din trafic, decesele rezultate in urma acestora, precum și pentru creșterea gradului de siguranța rutiera, se prevede ca un ”comportament agresiv” in tarfic se va sancționa cu amenda și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 120 de zile. Vezi in articol ce intra in categoria ”comportament agresiv”. Prin comportament agresiv se ințelege efectuarea, pe drumul public, de catre conducatorul de vehicul, a uneia dintre urmatoarele manevre: a) deplasarea succesiva de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

