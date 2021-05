Politistii aradeni fac in continuare cercetari pentru a-l identifica si prinde pe soferul camionului incarcat cu 320.000 de pachete de tigari de contrabanda, care a reusit sa fuga pe camp in momentul in care politistii l-au oprit in trafic si i-au cerut documentele. Acest caz a provocat dezbateri in presa locala din Arad si in […]