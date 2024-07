Stiri pe aceeasi tema

- Plangerile anterioare ale parintilor copilului de 14 ani care a fost violat de Lajos Kristof (39 de ani), cunoscut ca „antrenorul de genii”, au fost... The post Plangerile anterioare ale parintilor baiatului violat de Lajos Kristof au fost clasate appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega, aflat in arest la domiciliu dupa ce a condus fara permis de șase ori, va fi internat intr-o sectie de psihiatrie, au hotarat, vineri, 31 mai, magistrații Judecatoria Sectorului 1. Decizia instantei de judecata vine dupa ce procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Un roman de doar 14 ani a pus pe jar poliția din Viena, la inceputul acestei saptamani. Copilul a luat mașina mamei sale și a pornit alaturi de un alt prieten catre un fast-food. Pe strazile din Viena a avut loc o urmarire ca in filme, iar baiatul de 14 ani a condus cu viteza […] The post Roman de 14…

- UPDATE: Seful Politiei Romane, Benone-Marian Matei, a anunțat ca Paul Phillipe al Romaniei a fost localizat intr-un resort din Malta in urma informatiilor transmise de politistii romani, el fiind impreuna cu sotia sa. ”A avut loc un schimb de informatii cu Politia din Malta. In urma informatiilor transmise…