Poliția norvegiană a descoperit aproape 100 de artefacte antice furate din Irak Poliția Norvegiana a anunțat vineri ca a confiscat un numar important de artefacte antice pe care autoritațile irakiene le-au raportat disparute, inclusiv ceea ce se cred a fi tablițe cuneiforme din Mesopotamia antica, relateaza Reuters și Bloomberg.



Obiectele au fost gasite de Autoritatea Naționala pentru Investigații și Infracțiuni Economice (Oekokrim) care a asistat ministerul norvegian al culturii în cautari.



Artefactele faceau parte dintr-o colecție privata substanțiala din Norvegia și mai mulți martori au fost interogați în legatura cu proveniența acestora, fara…

Sursa articol: hotnews.ro

