- Unul dintre cei trei barbati acuzati de plasarea bombei care a ucis-o in 2017 pe jurnalista malteza de investigatii Daphne Caruana Galizia a pledat vinovat marti, transmit Reuters si AFP. Vince Muscat si-a schimbat marturia facuta initial inaintea procesului. El se afla in arest din decembrie…

- Intr-o perioada in care Coaliția PNL-USR-PLUS-UDMR susține ca le-a declarat razboi pensionarilor speciali, dar și acelor angajați din sistemul bugetar care au și pensie, și salariu, Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, și Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, numesc pensionari din Ministerul de…

- In aceasta dimineața, la Buzau, s-a dat startul vaccinarii angajaților din M.A.I.: jandarmi, polițiști, pompieri și alți angajați ISU. Campania se desfașoara in centrul special amenajat la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean, iar primul vaccinat a fost chiar comandantul jandarmilor buzoieni,…

- Corpul de control al ministrului de Interne face verificari, in aceste zile, la Jandarmeria Romana, pentru a clarifica modul in care institutia a ajuns sa ii ofere lui Alexandru Cumpanasu protectie si un autoturism de lux in 2019, au declarat surse din Jandarmerie. Ancheta Corpului de control…

- "In fiecare an, in perioada sarbatorilor intensificam numarul de forțe. Nici acest an nu face excepție. Pe langa pericolele din fiecare an in aceasta perioada, avem și context pandemic, avem in continuare restricții. Nu ne relaxam și sfatuim și cetațenii sa nu se relaxeze prea mult, pentru ca e importanta…

- Coordonatorul acțiunilor violente ale jandarmilor in cadrul protestelor din Piața Victoriei, din anul 2018, Laurențiu Cazan, a fost numit inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova (IJJ Prahova). Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, critica dur aceasta numire și acuza faptul…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, spune ca cei care se infecteaza cu noua tulpina a Covid-19 au aceleași simptome ca cele cunoscute deja, insa diferența este ca se raspandește mult mai repede. ”Tulpina, intr-adevar, are o contagiozitate mai mare. Cei care se imbolnavesc, chiar…