Poliția, măsuri speciale în zona Timișoarei, după ce mii de români au revenit din vestul Europei Poliția Timiș a luat masuri speciale dupa ce mii de romani blocați la granița Austriei cu Ungaria au revenit in Romania, in urma crearii culoarului umanitar de catre autoritațile din statul vecin. In marile intersecții din apropierea Timișoarei, cat și la intrarile și ieșirile din oraș au fost instalate filtre formate din polițiști și polițiști

