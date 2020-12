Poliția Maramureș scoate la concurs mai multe posturi în cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș organizeaza concurs cu recrutare din sursa externa pentru ocuparea a patru posturi in cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, dintre care una de ofițer și trei de agenți de poliție. De asemenea Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recruteaza din sursa externa candidați in vederea ocuparii a doua posturi de ofițer de poliție medic veterinar, concurs organizat la nivelul I.G.P.R.. ”Avand in vedere ca proba scrisa a concursului va avea loc la aceeași data pentru toate posturile la concurs, la nivel național, candidații vor putea susține proba… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

