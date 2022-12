Poliția Măgurele a prins gruparea care jefuia vile și case de amanet Polițiștii de la Investigații Criminale din cadrul Poliției orașului Magurele au reușit, dupa 3 luni, sa anihileze o grupare formata din 3 barbați periculoși, care jefuiau case de schimb valutar, vile in construcție și alte imobile. Cei trei au primit amndate de arestare pentru 30 de zile chiar joi, la Judecatoria Cornetu. Doi dintre hoți […] The post Poliția Magurele a prins gruparea care jefuia vile și case de amanet appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar plecat din Chișinau, care mergea in Franța, a fost controlat de polițiștii austrieci 10 ore. In urma acțiunii, oamenii legii au confiscat cantitați importante de alcool și mancare. Un autocar care se indrepta spre Franța a fost supus unui control, la intrare in Austria dinspre Ungaria, care…

- Politistii brasoveni au identificat, in cadrul unei actiuni organizate in noaptea de miercuri spre joi, noua soferi care faceau drifturi in zapada, in statiunea Poiana Brasov. Acestia au fost amendati, iar permisele de conducere le-au fost suspendate pentru 30 de zile. Actiunea desfasurata in noaptea…

- Un șofer din Harghita a fost prins de polițiști dupa o urmarire ca in filme pe șoselele din Bihor. Ca sa-l opreasca, agenții de la circulație au blocat drumul cu autospecialele. Cand a vazut ca nu are scapare, șoferul a tras stanga de volan și a ajuns intr-un șanț de la marginea drumului. Polițiștii…

- Un barbat din Targoviste a fost retinut dupa ce furat „spiritul Craciunului”. Omul a furat doua cutii ce contineau 100 de metri de banda led si instalatie care ar fi trebuit sa fie folosita in Parcul Mitropoliei din Targoviste. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au reținut pentru…

- Politistii de frontiera romani au retinut, joi, doi barbati din Republica Moldova, cautati pentru jefuirea unui cetațean german, de la care au furat bijuterii, un ceas Rolex si sume de bani numerar, in valoare totala de peste 270.000 de euro. Potrivit Poliției de Frontiera, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Barbatul acuzat ca a furat, marți, un sac cu aproape 280.000 de lei din mașina Poștei Romane a fost prins, vineri, in Ploiești. Polițiștii orașului Chitila și cei de la Serviciul de Investigații Criminale Ilfov l-au prins in Ploiești pe barbatul de 20 de ani banuit de furt. ”In urma unui complex de…

- Inspectoratul de Poliție Ilfov a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu cu privire la posibila infracțiune de abuz in serviciu in legatura cu polițiștii filmați in timp ce percheziționau mai mulți elevi dintr-o școala din Jilava, potrivit unui comunicat al instituției. ”Urmare a petiției…

- Un bistrițean și-a facut singur o trecere de pietoni pentru a traversa in siguranța strada pana in vecini. Polițiștii rutieri nu au apreciat inițiativa și i-au facut dosar penal. Un barbat de 35 de ani din localitatea Salva, județul Bistrița, s-a saturat de traficul din fața casei sale, care nu ii permitea…