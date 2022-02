Stiri pe aceeasi tema

- 18 persoane urmeaza sa fie duse la poliție pentru audieri. Polițiștii fac astazi, 17 februarie, 13 percheziții in județele Cluj, Satu Mare și Timiș, intr-un dosar de vaccinare falsa. Potrivit IPJ Satu Mare, perchezițiile domiciliare au loc intr-un dosar ce vizeaza savarșirea infracțiunilor de fals…

- "Astazi, 17 februarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, impreuna cu polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj și Timiș, pun in aplicare 13 mandate de percheziție domiciliara, in județele Satu…

- Polițiștii fac joi 13 percheziții in județele Satu Mare, Cluj și Timiș, intr-un dosar de vaccinare falsa. 18 persoane urmeaza sa fie duse la audieri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Contrabandiștii de țigari vizați de oamenii legii: Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gurahonț au pus in aplicare 13 mandate de percheziție domiciliara, in 6 localitați din județele Arad,…

- Cinci percheziții au loc, in aceasta dimineața, in judetele Buzau, Giurgiu si Ilfov, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari privind eliberarea certificatelor de vaccinare anti-Covid-19. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Buzau, sub coordonarea procurorului…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj, sub supravegherea prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Calafat, efectueaza, miercuri dimineata, 36 de perchezitii domiciliare, in

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba efectueaza, marti, 23 de perchezitii domiciliare, in judetele Alba si Cluj, la persoane banuite ca

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul din Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza marți dimineața 23 de perchezitii domiciliare, in județele Alba și Cluj, la persoane banuite de fals, uz…