Stiri pe aceeasi tema

- „Sigur ca noi suntem atenți la aceste noi infracțiuni care apar pe plaja infracționala din Romania. Acolo este o ancheta in curs, concret pe cazul prezentat de dumneavoastra, și cu siguranța lucram sa il identificam in cel mai scurt timp posibil pe cel care a incercat sa vanda certificatul COVID. (...)…

- Un incendiu de proporții a izbucnit vineri intr-o incinta industriala din Leamington Spa, in apropiere de Birmingham. Au fost raportate și mai multe explozii puternice, transmite BBC . O imensa coloana de fum gros negru poate fi vazuta de la mare departare. Proprietațile din vecinatatea drumului au…

- Migranti afgani prinsi de Politia de Frontiera din Romania cand incercau sa treaca granita Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Varsand, Nadlac II si Bors au depistat, in ultimele 24 de ore, 18 cetateni din Afganistan si Nepal, care au incercat sa treaca ilegal frontiera…

- Poliția locala a identificat trei persoane din Florești care au aruncat deșeuri in mod ilegal și a aplicat sancțiuni de 15.000 de lei, vineri dimineața.”Acțiunile de igienizare sunt in desfașurare. Pana la semnarea contractului pentru administrarea noului EcoCentru de colectare, și nu numai, zonele…

- FOTO| Poliția locala Teiuș, AMENZI pentru deșeuri aruncate in Valea Geoagiului. „Front comun impotriva celor ce-și bat joc de munca noastra” Poliția locala din Teiuș a dat amenzi oamenilor care au aruncat deșeuri in Valea Geoagiului, sau pentru lipsa contractului de salubrizare. „Poliția locala la datorie,la…

- Suspectul este banuit ca a folosit carburant pentru a provoca incendiul. Ancheta va stabili exact cum s-a petrecut totul.Barbatul are antecedente, el a mai dat foc unui grajd de animale in trecut și a fost arestat la domiciliu la vremea respectiva.Peste 60 de pompieri militari din cinci subunitati ale…

- Autoritațile de control de la granița din Arad au oprit, miercuri, la vama Nadlac II opt TIR-uri incarcate cu 130.000 de kilograme de deșeuri, constand in haine si mobilier second hand. Șoferii nu au putut prezenta documente pentru marfa respectiva, iar intrarea in țara pe la Vama Nadlac II le-a fost…

- Polițiștii Biroului Monitorizare Activitați Specifice supravegheaza camerele video amplasate pe domeniul public, iar in colaborare cu Dispeceratul instituției, in momentul in care surprind un incident, direcționeaza operativ cel mai apropiat echipaj de poliție locala din zona. Poliția locala susține…