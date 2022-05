Poliția locală va putea amenda mai ușor șoferii pentru parcare neregulamentară Polițiștii locali vor primi dreptul de a cere datele de identificare ale șoferilor care au parcat neregulamentar și sa-i sancționeze, potrivit unui proiect de lege inițiat la Senat de mai mulți parlamentari liberali. Legea actuala nu da dreptul unui polițist local sa ceara unui proprietar de mașina datele de identificare a persoanei careia i-a incredințat […] The post Poliția locala va putea amenda mai ușor șoferii pentru parcare neregulamentara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

