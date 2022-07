Poliția Locală trece la ridicarea mașinilor parcate în zona pietonală Problema opririi și staționarii autovehiculelor in zona pietonala a municipiului Timișoara ramane una de actualitate, fiind transmise atat de cetațeni, cat și de mass-media numeroase sesizari pe aceasta tema. Polițiștii locali acționeaza permanent pentru luarea masurilor legale in cazul autovehiculelor care nu respecta prevederile privind accesul, oprirea și staționarea pe strazile destinate exclusiv pietonilor, fiind […] The post Poliția Locala trece la ridicarea mașinilor parcate in zona pietonala appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Problema opririi și staționarii autovehiculelor in zona pietonala din Timișoara ramane una de actualitate, fiind transmise numeroase sesizari pe aceasta tema. Polițiștii locali acționeaza permanent pentru luarea masurilor legale in cazul autovehiculelor care nu respecta prevederile privind accesul,…

- Polițiștii locali au acționat și in acest sfarșit de saptamana pentru luarea masurilor legale in cazurile de tulburare a liniștii publice, prin muzica la intensitate ridicata, pe timp de noapte, pentru aplanarea de scandaluri și sancționarea celor care au turat motoarele la maxim, deranjand locatarii…

- Politistii locali din Timisoara au observat azi-noapte, in jurul orei 02.30, cu ajutorul camerelor de supraveghere, un tanar care desena cu sprayul de tip graffiti pe plasa de protectie a cladirii din Piata Unirii nr. 6. Acesta a fost identificat ulterior de politistii locali sositi la fata locului,…

- Un barbat in varsta de 70 de ani a traversat bulevardul Carol I din Timișoara, prin loc nepermis, a fost surprins și accidentat de tramvaiul Linia 1. In urma impactului, barbatul a fost ranit și transportat la spital. Polițiștii au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare…

- Problema autovehiculelor abandonate pe raza municipiului Timișoara ramane una de actualitate, polițiștii locali acționand permanent pe aceasta linie, pentru eliberarea locurilor de parcare din cartierele municipiului. Astfel, de la inceputul acestui an au fost introduse in baza de date a Poliției Locale…

- Polițiștii locali au acționat și in acest weekend pentru luarea masurilor legale in cazul localurilor, dar și a persoanelor fizice care au tulburat liniștea publica prin muzica data la maxim. Trei societați comerciale care nu au ținut cont de faptul ca muzica la intensitate ridicata provoaca disconfort…

- Polițiștii timișeni continua activitațile pentru prevenirea și combaterea fenomenului consumului de droguri la volan, pentru un regim rutier in siguranța. In noaptea de 17/18 iunie 2022, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Timiș au depistat 2 barbați ce conduceau autovehicule sub influența…

- Sancțiuni de mii de lei pentru localurile care și-au ignorat vecinii și dat muzica prea tare pe timp de noapte. Polițiștii locali au acționat și in acest weekend pentru luarea masurilor legale in cazul localurilor care au tulburat liniștea publica prin muzica data la maxim. Astfel, in seara zilei de…