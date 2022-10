Polițiștii locali timișoreni vor primi vehicule noi cu care sa prinda persoanele certate cu legea. Iar pentru aceasta Primaria Timișoara pune la bataie mai mult de jumatate de milion de euro. Conform anunțului publicat pe SEAP, bucuria motorizarii agenților locali de poliție va include 15 autospeciale și doua autoturisme, toate noi. Suma alocata, conform anunțului, ... The post Poliția Locala Timișoara se motorizeaza de 2,2 milioane de lei, plus TVA appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .