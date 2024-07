Poliția Locală Timișoara, razie pe mijloacele de transport. Principalele abateri constatate Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Siguranța Transportului Urban au organizat, in ultimele doua zile, o ampla acțiune, in colaborare cu reprezentanți ai Societații de Transport Public Timișoara, pe tramvaiele și autobuzele din municipiu, cu scopul asigurarii ordinii și liniștii publice in mijloacele de transport și in stațiile acestora, identificarea cerșetorilor, prevenirea furturilor din buzunare, a […] Articolul Poliția Locala Timișoara, razie pe mijloacele de transport. Principalele abateri constatate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali imprteuna cu angajatii STPT au facut o ampla acțiune pe mijloacele de transport in comun. S-au dat zeci de sancțiuni pentru calatoria fara bilet, aruncarea pe jos de chiștoace de țigari și parcarea prea aproape de liniile de tramvai și in stații. Polițiștii locali din cadrul Compartimentului…

- Polițiștii de la Brigada Rutiera au aplicat zeci de sancțiuni, in valoare de peste 41.000 de lei, și au suspendat 17 permise de conducere, in noaptea de simbata spre duminica, in urma unei razii in Capitala.

- La data de 31 mai a.c., in jurul orei 16.25, politisti din cadrul Serviciului de Siguranta Transporturi au fost sesizati cu privire la faptul ca in incinta Portului Constanta s a produs un accident rutier tamponare. Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat ar fi condus un ansamblu…

- Miercuri, 29 mai, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva-Nadlac, impreuna cu reprezentanți ai R.A.R. și I.S.C.T.R. Arad și Timiș, au desfașurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere grave.

- In perioada 30 aprilie – 06 mai 2024, peste 1.000 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publica, poliție rutiera, investigații criminale, investigarea criminalitații economice, arme, explozivi și substanțe periculoase, acțiuni speciale, dar și din cadrul structurilor de suport operativ,…

- Polițiștii au fost sesizați vineri, 27 aprilie 2024, ca șoferul unui autobuz al Societații de Transport Public Timișoara (STPT) a fost batut de un pasager. Marți, 30 aprilie 2024, un barbat a fost reținut și dus la audieri.

- Aproape 1000 de persoane au fost verficate de polițiștii din Alba, in doua zile. Sute de abateri descoperite și amenzi date Aproape 1000 de persoane au fost verficate de polițiștii din Alba, vineri și sambata. In urma verficarilor au fost descoperite sute de abateri și date amenzi in valoare de zeci…

- In perioada 26-27 aprilie 2024, polițiștii Serviciului Rutier Alba au organizat, pe Drumul Național 1 și Drumul Național 7, acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere. In cadrul acțiunilor au fost verificați, prin intermediul aplicației eDAC, 107 conducatori auto și au fost constatate 70 de abateri…