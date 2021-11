Poliția Locală Timișoara continuă să amendeze șoferii care parchează în zona pietonală din centru Potrivit Poliției Locale Timișoara, patrunderea cu autovehiculele in zone in care accesul este interzis reprezinta nu numai o incalcare a legii, dar mai ales un real pericol pentru ceilalți participanți la trafic, in special pietoni și bicicliști. In zona pietonala din Cetate se parcheaza frecvent, deși, potrivit legii, amenzile pentru astfel de situații sunt cuprinse ... The post Poliția Locala Timișoara continua sa amendeze șoferii care parcheaza in zona pietonala din centru appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- In zona pietonala din Cetate se parcheaza frecvent, deși, potrivit legii, amenzile pentru astfel de situații sunt cuprinse intre 290 și 725 de lei și doua puncte penalizare. Potrivit Poliției Locale Timișoara, patrunderea cu autovehiculele in zone in care accesul este interzis reprezinta nu numai…

