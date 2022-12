Poliția Locală Târgu Mureș, la raport In intervalul 29 noiembrie – 5 decembrie 2022, reprezentanții Direcției Poliția Locala Targu Mureș a intocmit 143 de procese verbale, aplicand amenzi in valoare de 59.610 de lei și șapte avertismente. "Polițiștii locali au efectuat 343 de legitimari și au emis 85 de invitații pentru stabilirea imprejurarilor in care s-au savarșit anumite fapte antisociale. In … Post-ul Poliția Locala Targu Mureș... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 13 noiembrie, in jurul orei 14.00, polițiștii rutieri au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe D.N. 18, in localitatea Tisa. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 20 de ani din Rona de Sus, aflat la volanul unui autoturism pe D.N. 18, localitatea…

- O tanara de 22 de ani, originara din Maramureș, este in stare critica dupa ce fostul concubin a surprins-o in timp ce se afla in Miercurea Ciuc și a injunghiat-o in zona gatului. Autorul a fugit dupa comiterea faptei, dar a fost prins la scurt timp și reținut. Polițiștii harghiteni au fost sesizați,…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targu Mureș au desfașurat, in noaptea de 8 spre 9 octombrie, in intervalul orar 20.00 – 4.00, o acțiune cu efective marite pe raza municipiului in vederea asigurarii unui climat de ordine și siguranța publica, creșterii vizibilitații și autoritații polițienești,…

- Traficul rutier este blocat sambata dupa-amiaza pe DN 14, intre Sura Mare si Slimnic, unde un motociclist a fost lovit de o masina, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. „Politistii rutieri intervin la un accident produs pe DN 14, km. 10+380, intre localitatile Sura Mare si Slimnic.…

- Politistii mureșeni s-au sesizat in urma apariției in spațiul public a unor imagini cu un urs este transportat in furcile unui utilaj agricol. Acestia au constatat in urma cercetarilor ca animalul a decedat inainte de a fi transportat cu vehiculul respectiv, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Mureș,…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri din aluminiu. Luni, 03 octombrie a.c., in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Suciu de Sus – Sambata 01 octombrie a.c., polițiștii au fost sesizați de catre o femeie de 31 de ani din Copalnic-Manastur, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca a fost agresata fizic de catre soțul sau. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat apelanta și pe soțul acesteia, un barbat…

- Politistii de imigrari din Sibiu au depistat 3 cetateni straini care desfasurau activitati lucrative fara forme legale pe raza județului. Este vorba de 3 barbați, cu varste cuprinse intre 19 și 29 de ani, din Republica Moldova. Doi dintre aceștia se aflau in ședere ilegala, iar unul desfașura activitați…