Poliția Locală Târgu Jiu a câștigat Cupa Poliție Locale la tir Cupa Poliției Locale la tir a fost organizata joi in premiera la Targu Jiu a fost caștigata de polițiștii locali din Orașul lui Brancuși. Pe locul al doilea s-a clasat Poliția Locala Drobeta Turnu-Severin, iar pe locul al treilea Poliția Locala Rovinari. Au participat reprezentanți ai polițiilor locale din județele Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin și Hunedoara. Competiția a fost organizata in preambulul Zilei Naționale a Poliției Locale, sarbatorita pe 21 mai. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

