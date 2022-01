Poliţia Locală îşi face departament pentru protecţia mediului Politia locala din Craiova isi largeste competentele. Aceasta infiinteaza pe langa structurile pe care le are in componenta si o structura cu atributii de protectia mediului, „Compartimentul de Protectia mediului”. Modificarile propuse vin din necesitarea infiintarii structurii de protectie a mediului care sa aiba atributii distincte de cele ale politistilor locali de la Disciplina in Constructii. „Se infiinteaza structura de protectie a mediului, in subordinea directa a sefului Politiei Locale, astfel: se muta un politist local(cu post cu tot) ce avea si atributii de protectia mediului cuprins… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

