Stiri pe aceeasi tema

- Modificare importanta: Poliția Locala ii poate amenda pe troninetiști!Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect care modifica Legea politiei locale 155/2010, in sensul ca sunt acordate politiei locale atributii de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale pentru incalcarea normelor…

- Deputatii au adoptat, luni, noua Lege a pensiilor publice, document aflat in procedura de urgenta si care a fost adoptat saptamana trecuta de catre Senat. Proiectul va putea fi contestat timp de doua zile la Curtea Constituționala, iar ulterior merge la promulgare, scrie Economedia.ro. Principalele…

- Deputatii urmeaza sa dezbata si sa voteze astazi Legea pensiilor, document aflat in procedura de urgenta. Acesta a fost adoptat saptamana trecuta de catre Senat. Camera Deputatilor este for decizional, insa doar daca raportul comisiei de specialitate va fi dat in timp util.

- Legea privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul este neconstituționala, au decis astazi judecatorii CCR, care au admis sesizarea facuta in acest sens de Inalta Curte de Casație și Justiție. Magistrații susțin ca actul normativ contravine dreptului fundamental la munca garantat de Constituție.…