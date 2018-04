Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali municipali ai Partidului National Liberal si au depus rapoartele de activitate pe anul 2017, in conformitate cu prevederile art. 51, alin. 4 din Legea administratiei publice locale nr. 215 2001. Alesii liberali sustin ca au intampinat, in anul 2017, mai multe piedici in desfasurarea…

- Sala mare a Caminului Cultural din localitatea Cumpana a gazduit, ieri seara, un eveniment important pentru locuitorii comunei. La eveniment au fost prezenti cetateni, locuitori ai comunei, agenti economici, consilieri locali. Primarul localitatii, Mariana Gaju, a prezentat raportul de activitate pe…

- Consilierii municipali bacauani sunt tari la vorba dar muți cand e vorba sa-și puna pe hartie realizarile. Așa ca, daca ședințele de consiliu s-au purtat intr-o atmosfera tensionata in ultimul an, cu dese vociferari, certuri și monoloage, cand este vorba despre rapoartele de activitate, consilierii…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a prezentat astazi raportul de activitate al DNA pe anul 2017.La eveniment este present si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, lipsind insa ministrul Justitiei, Tudorel Toader.La venire, Klaus Iohannis a precizat:Suntem departe…

- Bilanțul DNA pe anul 2017 va fi prezentat miercuri, in prezența președintelui Klaus Iohannis . Raportul de activitate al DNA va fi prezentat de procurorul sef Laura Codruta Kovesi, de la ora 11.00, iar evenimentul va avea loc la Cercul Militar national. Bilanțul DNA pe anul 2017 va fi prezentat la o…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat ca nu va participa miercuri la sedinta de bilant pe anul 2017 a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), invocand faptul ca nu a primit raportul de activitate al institutiei. "Maine aveti bilantul, maine este 28 februarie si pana maine trebuia sa imi trimiteti…

- Prefectul judetului Constanta, Ioan Albu a prezentat astazi Raportul de evaluare a activitatii desfasurate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta in anul 2017.Pe parcursul anului 2017 au fost convocate si s au desfasurat 17 sedinte ale Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, din care…

- Nu au fost consemnate cazuri de trichineloza și nici toxiinfecții alimentare, insa echipele de control din cadrul celor doua structuri au depistat numeroase nereguli, pe care le-au sancționat. Bilanțul campaniei de controale și acțiuni specifice pe care Direcția de Sanatate Publica Buzau, impreuna…