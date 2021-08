Poliţia Locală cumpără cămăşi, pantaloni şi pantofi Politia Locala organizeaza, in aceasta perioada, mai multe proceduri pentru achizitia de diverse bunuri. In acest sens, institutia a estimat ca va cheltui circa 50.000 lei, fara TVA, pentru camasi, pantofi si pantaloni. Astfel, costul pentru 250 de camasi a fost estimat la aproape 16.000 lei, iar pentru 150 de camasi-bluza circa 9.500 lei. In acelasi timp, 150 de perechi de pantofi ar urma sa coste aproape 19.000 lei, 50 de perechi de pantaloni o suma de circa 6.100 lei. Companiile interesate trebuie sa prezinte in aceste zile oferta la sediul Politiei Locale, inclusiv mostre. „Receptia calitativa… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

