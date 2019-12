Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca pe DN1 Bucuresti – Brasov traficul rutier se desfasoara in conditii de aglomeratie pe sensul de coborare, catre Capitala. Astfel, de la limita cu judetul Brasov, kilometrul 138, pana in centrul statiunii Busteni, kilometrul…

- Actrița Daniela Oloș este in coma. Fosta iubita a lui Adrian Cristea a fost lovita de tren și se zbate intre viața și moarte. Daniela Oloș, in varsta de 34 de ani, a fost gasita pe un camp din Ploiești, intre Gara Tomșani și Gara Cricov, in coma. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili daca…

- Pe mai multe strazi din București vor fi impuse restricții rutiere sambata și duminica, pentru desfașurarea paradei militare de 1 Decembrie. Polițiștii recomanda rute alternative pentru a ocoli zonele aglomerate.Brigada Rutiera a Capitalei va dispune masuri pentru fluidizarea si restrictionarea…

- Polițiștii rutieri anunța ca vor fi restricții in trafic, duminica, in Capitala, pentru desfașurarea unei competiții sportive. Intre orele 07.00 și 16.00 se va restricționa circulația intre Aleea Privighetorilor și Aleea Padina, potrivit Mediafax.Potrivit polițiștilor, duminica se desfașoara…

- Politistii bucuresteni l-au depistat si imobilizat, joi, pe fostul director al Termotehnic, Adrian Florin Selaru, dat in urmarire dupa ce s-a sustras executarii pedepsei de sase ani de inchisoare primite pentru savarsirea infractiunii de inselaciune."In urma exploatarii unor date si informatii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Autostrada Soarelui, traficul rutier este intens pe sensul de mers catre Bucuresti. Se circula in coloana cu viteza redusa pe A2, la intrarea pe soseaua de centura a municipiului Bucuresti, deoarece atat soseaua de centura…

- Politistii din Bucuresti au depistat un cetatean strain pe numele caruia Judecatoria Sectorului 2 a emis mandat de arestare preventiva pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. Barbatul se afla la volanul unei masini, desi nu detine permis, nu a oprit la semnalele politistilor si a intrat…

- Peste 20 de perchezitii au loc vineri dimineata in zona Petricani din Bucuresti. Politistii ii cauta pe cei care sunt suspecti de omorarea unui tanar de 30 de ani in Piata Constitutiei duminica noapte, intr-un conflict violent dintre doua clanuri rivale.