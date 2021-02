Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Reveal Marketing Research 88% dintre romani declara ca știau ca piața de energie electrica s-a liberalizat de la 1 ianuarie 2021. 64% dintre respondenți spun ca intenționeaza sa pastreze același furnizor de energie electrica. O treime dintre romani (33%) a aflat despre liberalizarea pieței de…

- Monitorul Oficial a publicat un document cu privire la formularul pentru selectia de oferta a furnizorului de energie electrica. Formular de oferta pentru toti romanii care n-au trecut in piata libera de energie electrica. Potrivit ANRE, sunt aproximativ 5,7 milioane de romani care nu au optat inca…

- Comparatoarele de tarife pentru ofertele furnizorilor de gaze naturale și energie electrica sunt acum disponibile și pe pagina web a Post-ul Comparatoarele de tarife pentru energie electrica și gaze naturale sunt accesibile si direct din site-ul Consiliului Concurenței apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA, Sucursala Cluj-Napoca, anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ”Enel a stabilit un nou record al plafonului de capitalizare bursiera, trecand pragul de 90 de miliarde de euro si confirmand pozitia companiei in fruntea bursei italiene si in topul companiilor de utilitati din Europa. Atingerea acestui record a fost posibila datorita succesului modelului de business…

- Toti clientii casnici vor putea incheia contracte cu furnizorii de energie electrica pana la 31 martie – prevede un proiect de ordin al Autoritații Nationale de Reglementare in Energie. Incepe curațenia in instituțiile de stat. Primii angajați care vor fi disponibilizați Piața de energie electrica…

- Achizițiile de energie electrica s-au redus, cu 4,7 la suta fata de perioada corespunzatoare a anului trecut. FEE Nord a achiziționat și a furnizat 2 590 miliarde kWh de energie electrica in perioada ianuarie-septembrie, ceea ce inseamna 128,7 milioane (4,7%) mai puțin decit anul trecut. Potrivit infotag.md,…

- Politia Locala poate sa dispuna ridicarea unei mașini parcate pe domeniul public, in alte locuri decat drumul public, in afara spatiilor marcate in acest scop, potrivit unei legi care a fost promulgata marți de președintele Klaus Iohannis. Practic, noua lege da liber autoritaților sa ridice masinile…