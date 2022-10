Poliția Locală a municipiului va avea mașini electrice de 100.000 de lei bucata Poliția Locala a municipiului Bistrița se doteaza cu trei mașini electrice a 100.000 de lei bucata. Aproape jumatate din suma este asigurata prin Administrația Fondului pentru Mediu. Instituția motiveaza achiziția cu faptul ca mașinile din dotarea Poliției Locale sunt vechi. Poliția Locala a municipiului Bistrița va fi dotata cu autospeciale noi, electrice. In vara acestui an, primarul Ioan Turc anunța ca va face niște schimbari la Poliția Locala. Astfel au fost deschise doua noi puncte de lucru, unul anul trecut (cel din Subcetate și altul anul acesta, in Viișoara. Manevra pare sa fie insa apa… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

