Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a intreprins pe parcursul anului 2020 un numar de 88.644 de actiuni de control, la nivel national, fiind aplicate amenzi in valoare totala de 96,2 milioane de lei, conform datelor prezentate, luni, intr-o conferinta de specialitate, de Valentina…

- Peste 5.300 de amenzi, in valoare de de peste 900.000 de lei, au fost acordate vineri pentru nerespectarea masurilor anti-COVID. Autoritatile anunta ca echipele mixte de control au participat la 1.530 acțiuni punctuale și au raspuns la 2.681 apeluri de la numarul de urgenta 112. Au fost verificați peste…

- Inspectorii de munca au desfasurat, in perioada 1 - 6 februarie, actiuni de control in urma carora au aplicat amenzi in valoare de 1,9 milioane de lei, din care 1,8 milioane de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca. Conform…

- Inspectorii de munca au desfasurat, in perioada 1 - 6 februarie, actiuni de control in urma carora au aplicat amenzi in valoare de 1,9 milioane de lei, din care 1,8 milioane de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca.…

- 2020, anul in care un virus din China a lovit intreg mapamondul, a adus cu sine o serie de restricții pentru populație care nu ar fi fost concepute sau acceptate in trecut. Libera circulație a ramas doar un concept sau un drept constituțional trecut doar pe hartie.

- Amenzi de peste 8,7 milioane de lei au fost aplicate in 2020 pentru nerespectarea normelor de salubritate, potrivit Primariei Sectorului 3, relateaza Agerpres. "In anul 2020, in timpul controalelor din teren, politistii locali au aplicat 10.739 de sanctiuni contraventionale persoanelor care…

- Purtatorul de cuvant al MAI, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, a prezentat bilanțul zilelor de Craciun. “Va rog sa imi permiteți sa prezint rezultatele celor mai recente acțiuni desfașurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru protejarea siguranței și a sanatații romanilor…

- Au fost aplicate 31 de sanctiuni contraventionale, in cuantum total de 22.800 de lei, pentru nerespectarea masurilor anti Covid.Avand in vedere instituirea masurii carantinei zonale in municipiul Constanta, politistii si jandarmii constanteni sunt mobilizati in misiuni de verificare a masurilor dispuse.…