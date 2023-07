Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Braila atrage atentia soferilor ca oprirea voluntara pe Podul suspendat peste Dunare se sanctioneaza cu amenda intre 290 si 435 de lei si cu doua puncte penalizare.Precizarea politiei vine in contextul in care joi, chiar in ziua inaugurarii, o masina oprita pe pod de un conducator auto care dorea…

- Pentru finalizarea lucrarilor auxiliare la podul suspendat, in perioada 17.07.2023 – 30.11.2023 se va inchide traficul pe timpul nopții, de luni pana vineri, inclusiv, in intervalul orar 21:00 – 6:00, exceptand zilele de sarbatori legale. Astfel, circulația rutiera pe pasaj va fi permisa de sambata,…

- La scurt timp dupa ce a fost inaugurat, pe podul de la Braila peste Dunare a avut loc primul accident. Potrivit informațiilor furnizate de Rador, doua autoturisme s-au tamponat intr-un mod ușor pe pod. Incidentul a avut loc intrucat un șofer a incetinit pentru a face fotografii și a fost lovit din spate…

- Podul peste Dunare de la Braila este una dintre cele complexe proiecte de infrastructura din țara noastra. Are o lungime totala de 1.974 metri și o deschidere centrala de 1.120 metri, fiind comparat de multe ori cu celebrul pod Golden Gate din San Francisco, SUA. Este al treilea pod suspendat ca dimensiune…

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila - cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea ca dimensiune din Europa si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra - va fi inaugurat joi, fiind organizata o ceremonie la care vor lua parte mai

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila – cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea ca dimensiune din Europa si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra – va fi inaugurat joi, fiind organizata o ceremonie la care vor lua parte mai multi oficiali ai statului.…

- Imagini in premiera au fost surprinse pe podul peste Dunare de la Braila. O drona a facut o traversare a Dunarii, deasupra asfaltului proaspat turnat pe pod, simuland astfel traseul unei mașini. Imaginile spectaculoase au fost publicate pe internet