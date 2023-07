Stiri pe aceeasi tema

- DN 7C – Transfagarașan a fost blocat joi, 6 iulie, din cauza caderilor masive de pietre și aluviuni de pe versanți in urma ploilor abundente. In jur de 100 de mașini au fost blocate in zona Valea lui Stan.

- Traficul este blocat joi pe Transfagarasan din cauza caderilor de pietre.”In judetul Arges, pe DN 7C Transfagarasan, tronson kilometric 56 - 63, precipitatiile abundente recente au produs caderi masive de pietre de pe versanti”, anunta ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.…

- Numarul de ucraineni care au intrat in Romania incepand din 10 februarie 2022, inclusiv in perioada preconflict, se apropie de 4,6 milioane. Sambata 16.760 au fost inregistrati pe sensul de intrare in Romania. ”In data de 17.06.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat…

- Conform hidrologilor, pana la ora 22:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri…

- CARAȘ-SEVERIN – In perioada minivacanței de Rusalii, zilnic, sunt la datorie in jur de 150 de polițiști carașeni, dintr-un total de peste 650 angrenați pentru aceasta perioada in dispozitivul de ordine și siguranța publica, din cadrul structurilor de ordine publica, investigații criminale, arme, explozivi…

- Poliția animalelor Cluj a confiscat un cal lasat liber pe un drum din Dej, iar apoi proprietarul a fost amendat. Marți, 9 mai, cu ocazia unei razii in municipiul Dej și a comunelor arondate, pentru prevenirea comiterii faptelor antisociale, absenteismului școlar sau faptelor de natura penala,…

- BULETIN INFORMATIV Pompierii militari harghiteni la datorie, in minivacanta de 1 Mai In minivacanta prilejuita de Ziua Internationala a Muncii, peste 100 de pompieri militari harghiteni au asigurat, zilnic, la nivel judetean, misiunile de protectie a populatiei. Astfel, in ultimele patru zile perioada…

- Poliția l-a chemat la secție pe șoferul care și-a lasat copilul sa conduca mașina de teren prin cartierul Gruia și i-a aplicat o amenda.Miercuri dimineața, șoferul a fost chemat la secție și amendat cu 580 de lei.Șoferul a fost surprins de un alt conducator auto cu camera pe bord, prin cartierul Gruia,…