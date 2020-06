Poliţia italiană investighează mai mulţi suspecţi în cazul lucrării de Banksy furate Politia care ancheteaza cazul unei lucrari de Banksy furate, care a fost descoperita saptamana trecuta in podul unei ferme din centrul Italiei, a identificat mai multi suspecti, a declarat marti unul dintre anchetatori, potrivit DPA. "Am identificat deja persoane care au jucat un rol in acest furt si in transportarea [lucrarii]", a precizat generalul Roberto Riccardi din cadrul carabinierilor italieni.



"Dar nu putem spune nimic altceva", a insistat el, in cadrul unei videoconferinte cu mass-media straine.



Banksy a pictat imaginea unei tinere indurerate pe usa unei iesiri de

