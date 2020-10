Poliția italiană folosește gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii împotriva restricțiilor Poliția din Italia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile furioase din orașele din nordul țarii, Torino și Milano, dupa ce protestele impotriva ultimei runde de restricții anti-coronavirus au izbucnit in violențe, scrie The Guardian. In timp ce șeful Organizației Mondiale a Sanatații a cerut țarilor „sa nu renunțe” in lupta lor pentru a […] The post Poliția italiana folosește gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii impotriva restricțiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

